Benvenuti nella Città dei sogni. Sport, natura e gusto per tutti

Nella città che abbiamo sognato si vive all’aria aperta. È una città per tutti, grandi e piccini. Abbiamo messo insieme le nostre idee per creare questo posto fantastico, e chiunque venga a vivere qui, farà crescere la nostra città con nuovi quartieri e magari un luna park che non siamo riusciti a disegnare.

Quando abbiamo iniziato a immaginare la nostra città, ci siamo divertiti a creare tantissimi impianti sportivi. Forse perché ci piace molto di più giocare che andare a scuola. Ma la scuola non poteva mancare. Ed abbiamo quindi ridisegnato la nostra giornata ideale: la sveglia deve suonare entro le 9, chi si sveglia prima può fare un po’ di compiti, senza stress; a scuola dalle 10 alle 13 e le materie sono motoria, inglese, spagnolo, italiano ma solo letture, e al massimo mezz’ora di matematica e musica.

Fra le le 13 e le 15 facciamo pausa pranzo con gli amici e giratine, alle 15 cominciano le attività sportive che vanno avanti fino alle 19… Ma non è tutta attività fisica, c’è anche un intervallo, la doccia. Alle 19 si torna a casa, si cena, un po’ di playstation o film e a letto.

Per questo tipo di giornata abbiamo costruito la nostra città. Ci sono due aree dedicate allo sport: uno stadio grande per il calcio, un campo da baseball, uno per la pallavolo e anche una palestra di hip-hop. Non mancano un campo da tennis, uno per il calcetto e addirittura una pista per i go-kart e un campo per il paintball.

Insomma, nella nostra città non ci si annoia mai, e per qualche inevitabile incidente non manca il pronto soccorso. Ma se non ami tanto lo sport, non preoccuparti! Ci sono un cinema, moltissimi parchi e alberi dove puoi rilassarti e stare tranquillo all’aperto, ed un mercato dove fare shopping.

E poi, chi non ama gli animali? Nella nostra città ce ne sono tantissimi! Abbiamo pensato a negozi speciali solo per i nostri amici a quattro zampe, così tutti gli animali possono avere il loro posto.

Infine, stando tanto all’aria aperta viene sempre fame! Per questo abbiamo progettato tanti ristoranti dove gustare piatti dolci e salati provenienti da ogni parte del mondo. È un sogno che diventa realtà! La nostra città è un luogo dove si può giocare, divertirsi, e mangiare bene insieme agli amici.

Siete pronti ad unirvi a noi? La città l’abbiamo anche disegnata, con le nostre mani, matite, pennarelli e colla. Poi la abbiamo fatta disegnare anche all’intelligenza artificiale. E’ stato interessante vedere quale fra quelle che ci ha proposto aderiva maggiormente alla nostra descrizione ed alla fine abbiamo scelto quella che vedete qui sotto. A voi la scelta fra la nostra e quella virtuale.