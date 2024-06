"Bene le novità. Vogliamo garanzie"

Carlo Pennisi

Circolo Tennis Firenze

"Salvaguardia della storicità e della tradizione insieme alla valorizzazione del territorio e allo sport giovanile sono fondamentali. Condivido le nuove normative, dobbiamo avere avere certezze sul futuro. No a speculazioni, ma impegno per la collettività".

Marco Rafanelli

Firenze Ovest Volley

"Ok a riforme che premiano chi si impegna per la gestione delle palestre e per portare avanti l’attività agonistica,

nel rispetto di paramenti sportivi, gestionali ed economici. Vorrei più spazio a nuove realtà in base

a determinati e certi requisiti".

Franco Angelozzi

Pres. Audace Galluzzo

"Le società sono un grande valore per la comunità e il territorio.

L’assegnazione di un impianto non deve essere un’asta a chi offre di più, ben vengano

nuovi parametri

e norme moderne che diano maggiori garanzie

a chi è al lavoro su un impianto da tanti anni

e soprattutto in regola

su tutto".