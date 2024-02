’bella prof, nativi digitali’

Martedì , alle 17, Associazione ’Vie Nuove’ presentazione del libro di Paolo Boschi ’Bella, prof. Storie di scuola ai tempi dei nativi digitali’, pubblicato per edizioni Erasmo. "Ci sono giorni in cui il mal di schiena e il carico di problemi della vita sembrano pesanti, insostenibili, ma per me finiscono in un limbo appena mi chiudo alle spalle la porta della classe. Quindi, che aspettate? Sta suonando la campanella... Girate le pagine e dimenticate i vostri affanni: in una lezione si può anche imparare qualcosa che ci segnerà a vita, si può scoprire di tutto e magari ridere; insomma, non si sa mai cosa succederà esattamente". Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info 055.683388 [email protected]