Belcea String Quartet alla Pergola. Ultimo appuntamento con ’Ritratti’

Torna ad esibirsi nella stagione degli Amici della Musica di Firenze The Belcea String Quartet. La formidabile formazione d’archi inglese, che si è costituita nel 1994 al Royal College of Music di Londra, sarà protagonista domani alle 16 al Teatro della Pergola. Sul palco la violinista romena Corina Belcea, il secondo violino Suyeon Kang, di origine coreano-australiana, il violista polacco Krzysztof Chorzelski e il violoncellista francese Antoine Lederlin, che insieme formano uno degli ensemble più richiesti nelle sale concertistiche di tutto il mondo, propongono a Firenze un programma d’eccezione con il Quartetto n. 1 in re minore, op. 7 di Schönberg e il Quartetto n. 14 in do diesis minore, op. 131 di Beethoven. "Il programma – dichiara l’ensemble -. E’ una celebrazione del trentesimo anniversario del nostro quartetto, una pietra miliare che abbiamo raggiunto quest’anno". Domenica alle 18.30, al MAD - Murate Art District, con un concerto dedicato alla musica di Roberta Vacca si conclude il ciclo Ritratti. Insieme alla pianista e compositrice aquilana ci saranno Alessandro Mastracci al violoncello e Laura Sebastiani al pianoforte.