"Basta con gli ubriachi in centro Degrado in piazza Vittorio Veneto"

Un problema ‘sociale’ evidente ma anche di ordine pubblico. La Lega, con una nota a firma dei tre consiglieri comunali Daniele Brunori, Roberto Abate, Maurizio Vitrano, interviene a gamba tesa sullo stato della piazza più centrale della città, quella del Comune, e in particolare sulla presenza, che si fa notare, di alcune persone in stato di disagio e spesso sotto l’effetto dell’alcool: "In queste ore – si legge – mentre la sinistra, o pseudo tale, cittadina è impegnata a discutere su vecchi politici in cerca di gloria, noi ci dedichiamo ai problemi della città. Tra questi uno tristemente noto ormai da tempo è la presenza e ‘residenza’ di un gruppo di senzatetto in pieno centro (nello spazio esterno dove si affaccia la vetrina del negozio di giocattoli sopra la Coop). Un gruppo che risulta anche essere molesto nei confronti dei passanti. Sconcerta la totale indifferenza da parte dell’amministrazione di fronte all’aumento di clochard, tra l’altro in una zona tanto centrale, che molto spesso gli esponenti della maggioranza amano chiamare il salotto buono della città".

Da parte nostra – proseguono gli esponenti della Lega – "esprimiamo sincera preoccupazione sia per la salute fisica mentale di questi individui ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini e per il degrado in cui versa il centro, anche dal punto di vista igienico. Al di là delle vane promesse di riqualificazione che periodicamente la sinistra ci propina, la realtà ci parla di una situazione di decadimento progressivo, acuita da situazioni come questa che creano insicurezza e tensione. Interverremo per chiedere all’amministrazione quali misure stia adottando, erché ci pare incredibile che la questione sia sfuggita ai seppur distratti occhi della giunta Falchi, e come intenda porre rimedio a questa situazione indecorosa".

Sulla vicenda, intanto, non c’è una risposta diretta del sindaco ma il Comune fa sapere che l’area è privata e che è stato già chiesto al proprietario di intervenire: "Presto l’area sarà chiusa in maniera tale da impedire l’accesso e la permanenza. La municipale in centro durante il giorno è sempre presente ed è prontamente intervenuta quando si sono verificati problemi in coordinamento con le forze dell’ordine".

Sandra Nistri