Base Nato alla caserma Predieri, stop di Pierguidi: "Troppo vicina alle case. Il Pd? Io rispondo alla gente"

"Prima i cittadini, poi il partito". E’ disposto a tutto, Michele Pierguidi, pur di bloccare l’insediamento, nella caserma Pedrieri, di un Alto Comando della Nato, contestato da tempo da un nutrito gruppo di residenti e non solo. E il suo dissenso lo ha dimostrato votando con le opposizioni una mozione nel Consiglio di Quartiere che presiede, il 2, contro quel progetto che vedrebbe un Campo di Marte bloccato e militarizzato per motivi di sicurezza (decisione che tempo addietro gli ha attirato le ire del partito, dell’allora sindaco Dario Nardella e anche di Matteo Renzi). Ma Pierguidi va dritto per la sua strada:

"Ho partecipato a tutte le assemblee dei cittadini e condivido le loro preoccupazioni: la sede militare sarebbe troppo vicina alle case e al cuore del quartiere per questo non la ritengo una scelta giusta. Sono vicino alle istanze di chi vive qui. E tutti quelli che mi hanno votato sono preoccupati".

Non c’è giorno che il presidente non riceva una mail, una lettera, un messaggio dai fiorentini del Campo di Marte nelle quali gli si chiede di farsi portavoce nei confronti di Palazzo Vecchio così da bloccare l’arrivo della Nato (anche se i vertici del suo partito, il Pd, si sono espressi diversamente).

"Non rappresento solo i dem, io rappresento migliaia di cittadini – si stizzisce Pierguidi – Il Consiglio di Quartiere ha una sua autonomia, e votando quella mozione ha voluto mandare un messaggio alla città: la Pedrieri non è il posto giusto per l’Alto Comando Nato, poi il Consiglio comunale faccia e decida quello che vuole. Naturalmente, alla fine dei giochi ognuno si assumerà le proprie responsabilità". E se il Pd dovesse rendergliene conto? "Pace, io rispondo alla gente".