Barriere architettoniche. Ora i cittadini possono segnalarle al Comune

Un territorio adatto a persone con problemi motori è accessibile per tutti, senza distinzioni. Per raggiungere l’obiettivo di una Bagno a Ripoli "a ostacolo zero", è richiesta la collaborazione di tutti i cittadini: sul sito del Comune un pulsante invita a fornire informazioni su gradini, mancati scivoli, problemi che notano girando per la città e le frazioni. Seguendo le domande del form, va indicata la via e il civico vicino ai quali abbiamo notato una barriera, segnalare se si tratta di un edificio, una strada o un giardino, inclusi luoghi privati. Indicando il tipo di ostacolo presente, si può anche valutare l’importanza del problema in una scala da 1 a 5 e poi abbinare delle foto, oltre a una descrizione scritta.

"Con le loro segnalazioni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi - i cittadini possono aiutarci a mappare in maniera sempre più capillare le barriere architettoniche ancora presenti, con l’obiettivo di programmarne l’abbattimento rendendo tutto il territorio accessibile al 100%". Il sistema di segnalazione fa parte del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento di pianificazione di cui le amministrazioni devono dotarsi per monitorare e superare le criticità legate alla fruizione di spazi ed edifici pubblici da parte delle persone con fragilità, con l’obiettivo di garantire a tutti la massima accessibilità. "Avremo uno strumento operativo per risolvere le criticità e per accedere a finanziamenti specifici, aumentando quindi le risorse a disposizione" conclude Petruzzi.

Manuela Plastina