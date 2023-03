"Barriere architettoniche davanti all’officina che ripara carrozzelle"

"La cosa assurda è che accanto alla fermata del bus, c’è un’azienda che si occupa di manutenzione per le carrozzine elettriche per disabili. E chi scende si trova in mezzo a una selva di barriere architettoniche". E’ il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Luca Carti, a segnalare l’assurdo caso del bus 15 in viale Europa, oltre alla necessità di monitorare una volta per tutte le barriere architettoniche in città e intervenire per garantire a chi ha una disabilità una qualità della vita migliore.

"In questi giorni – ha detto Carti – abbiamo effettuato un sopralluogo con li nostro responsabile regionale della disabilità, Marco Becattini, e con la Coordinatrice cittadina, Matilde Tasselli. E la verifica sulla segnaletica posta alla fermata del bus 15 in viale Europa è stata disarmante. Si trova proprio di fronte all’officina specializzata per la riparazione e manutenzione delle carrozzine elettriche per disabili. Basta un’occhiata per constatare che l’accesso per la salita e discesa risulta particolarmente difficile sia per le auto posteggiate in divieto di sosta, sia per la carenza della segnaletica".

Sulla vicenda Carti ha presentato un’interrogazione dove si richiede un intervento preciso da parte dell’amministrazione.

"Abbiamo anche fatto presente – ha concluso Carti – che se gli uffici preposti del Comune avessero difficoltà, siamo disponibili per poter fornire, a titolo di suggerimento non oneroso, un elaborato grafico raffigurante la segnaletica necessaria secondo le vigenti norme". Vedremo come l’amministrazione risolverà la questione.