Barriere architettoniche a CALENZANO: primo censimento dei lavori da fare

"Sulla strada per l’inclusività" con l’apporto concreto di chi, ogni giorno, vive sulla propria pelle il problema delle barriere architettoniche. Il prossimo mercoledì alle 21, nella sala polivalente della biblioteca CiviCa (via della Conoscenza, 11), saranno illustrati i risultati del monitoraggio fatto da Comune e BB Spa. All’incontro parteciperanno il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti, le collaboratrici Orietta Minni ed Erika Scrivo di BB Spa, la presidente della commissione consiliare Assetto del territorio Maria Arena e il responsabile del procedimento per il Comune Andrea Pantaleo. L’anno scorso il Comune e l’azienda, riconosciuta per la grande attenzione al lavoro delle persone con disabilità e gravi patologie, avevano firmato un protocollo d’intesa per progetti di abbattimento delle barriere architettoniche.