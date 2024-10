Bargello e Galleria dell’Accademia, Osanna: “Presto i bandi per l’unico direttore”

Firenze, 1 ottobre 2024 - Sul nuovo direttore per l'accorpamento dei musei del Bargello e la Galleria dell'Accademia "sono quello più interessato a che si faccia tutto rapidamente, so che si stanno preparando i bandi, c'è stato un rallentamento fisiologico ed un po' di avvicendamento a livello ministeriale. E' una delle priorità, a breve dovrebbero uscire i bandi che riguardano ovviamente musei in tutta Italia, non solo Firenze. Contiamo che per maggio-giugno possiamo avere finalmente il direttore". A dirlo è il direttore generale dei Musei nazionali al ministero della Cultura, Massimo Osanna, a margine di un evento in città. "Il bando - spiega Osanna - prevederà il congiungimento del direttore per tutte e due le realtà museali, quindi l'Accademia e i musei che fanno capo al Bargello, e quindi ci si avvia ad unire le due strutture che avranno un'unica governance, ma anche organici unici, quindi un consiglio d'amministrazione".

L'unione dei due musei secondo il direttore generale "aiuterà molto anche il polo del Bargello. Le risorse nel bilancio dell'Accademia sono significative, questo vuol dire che finalmente il Bargello potrà avere risorse adeguate anche dal punto di vista della fruizione. Contiamo ad esempio di fare nuovi contratti per l'accoglienza e la vigilanza, a supporto di quella nostra, per fare in modo che il Bargello abbia quegli orari di apertura che sono standard per tutti i musei nazionali di alto livello e stiamo lavorando su un riallestimento del salone più bello, quello del Donatello".