Osanna: “Allarmismo da parte dei dipendenti di Opera”

Firenze, 1 ottobre 2024 - "Non capisco francamente il problema perché da subito abbiamo assicurato la clausola sociale, quindi chi effettivamente lavora sarà riassorbito tramite clausola sociale. E' un iter che abbiamo già fatto in tutti i musei a cominciare da quelli romani, dal Colosseo al museo nazionale romano, quindi francamente l'allarmismo mi sorprende, mi sorprende che i toni un po' si sollevano come se da parte nostra non ci sia un'attenzione ai lavoratori". A dirlo è il direttore generale dei Musei nazionali al ministero della Cultura, Massimo Osanna, commentando la preoccupazione dei lavoratori di Opera, società di servizi museali in appalto, a margine di un evento in città.

"Tra l'altro - chiarisce Osanna - proprio la direzione generale dei musei col dirigente Roberto Vannata è quotidianamente impegnato proprio in questa attività e sta cercando che non vi siano disagi né per l'istituzione museale, né per i lavoratori".