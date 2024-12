Bargello, aperture straordinarie e prolungate per le feste

I Musei del Bargello si preparano a celebrare le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno con un programma di aperture straordinarie e prolungamenti di orario che offriranno al pubblico nuove opportunità di visita. L’ iniziativa è pensata per rendere accessibile il patrimonio culturale dei musei anche in giorni solitamente dedicati alla chiusura settimanale. Tra le novità principali, si segnala l’apertura del Museo Nazionale del Bargello martedì 24 dicembre dalle 14,30 alle 18,30, un’occasione unica per scoprire le sue collezioni in un’atmosfera festiva. Il giorno di Santo Stefano il museo prolungherà l’orario, permettendo così ai visitatori di godere delle opere d’arte esposte dalle 8,15 alle 18. Il 31 dicembre il Bargello sarà aperto al pubblico dalle 8,15 alle 13,50, accogliendo gli appassionati d’arte nell’ultimo giorno dell’anno (il Bargello resterà chiuso eccezionalmente per riposo settimanale nella giornata del 30).

Un’altra apertura straordinaria riguarda il complesso del Museo e Chiesa di Orsanmichele, che oggi accoglierà i visitatori con orario continuato 8,30-18. Anche il Museo delle Cappelle Medicee partecipa al programma speciale con un’apertura straordinaria il 1° gennaio, dalle 11,15 alle 18,50, per iniziare l’anno immersi nella bellezza dell’arte e della storia.

Dal 4 gennaio al 24 febbraio, il museo nazionale del Bargello offrirà ulteriori possibilità di visita, garantendo al pubblico un orario continuato tutti i sabati e i lunedì pomeriggio, dalle 8,15 alle 19. Durante lo stesso periodo, nelle domeniche di apertura ordinaria (prima, terza e quinta del mese), il museo resterà aperto con orario continuato 8,15-19. Tutti e cinque i musei facenti parte del gruppo – Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati, Complesso di Orsanmichele e Museo di Casa Martelli – rimarranno chiusi il 25 dicembre, giorno di Natale.