Bardossi, scatto d’autore per il Comune

Un’altra opera va ad arricchire la collezione del Comune di Fiesole. Si tratta dello scatto d’autore in bianco e nero che il maestro Virgilio Bardossi, fotografo conosciuto e premiato a livello internazionale, ha donato all’Amministrazione.

La consegna è avvenuta nella giornata di ieri, direttamente nelle mani del sindaco Anna Ravoni (in foto) e arriva in ricordo della mostra dedicata dal Comune all’artista, mostra che si è tenuta nella Sala del Basolato nell’ottobre 2022. Bardossi, fotografo nato a Fiesole, per oltre 50 anni ha scattato soprattutto in bianco e nero e ha raccontato i paesaggi e le persone. In particolare, i suoi reportage dal distretto di Maramure, nel nord della Romania (tra cui lo scatto donato al Comune) hanno ottenuto numerosi premi.

"È stato un grande orgoglio poter ospitare nel Palazzo Comunale le opere di Virgilio, artista fiesolano conosciuto nel mondo – ha detto il sindaco Anna Ravoni - e oggi è una grande gioia nel ricevere questo scatto bellissimo in ricordo di quella bella mostra, che ha registrato successo di pubblico e apprezzamento della critica".

Daniela Giovannetti