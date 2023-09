Barberino-Tavarnelle: scoperta centrale di spaccio in un bosco

Barberino Tavarnelle (Firenze), 9 settembre 2023 – Una centrale di spaccio nel bel mezzo di un bosco. I carabinieri della stazione di Barberino Tavarnelle (Firenze) hanno scoperto un covo di spaccio di stupefacenti in un'area boschiva nei pressi di Strada Poppiano ed hanno sequestrato oltre 170 grammi di droga: 70 di cocaina e 100 di hashish.

I militari sono intervenuti ieri pomeriggio dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai cittadini. I residenti avevano visto giusto: gli spacciatori avevano allestito un vero e proprio banchino, in attesa dei clienti.

All'arrivo dei carabinieri, gli spacciatori sono scappati. Nella fuga, hanno abbandonato la droga, pronta per essere venduta.

I carabinieri del radiomobile del comando di Scandicci hanno invece denunciato per ricettazione un 25enne di origini tunisine, trovato alla guida di un motorino risultato rubato e Empoli. Infine, a Montespertoli, i militari della locale stazione hanno ritirato la patente a due giovani, uno di 29 e l'altro di 20 anni, sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza e in possesso di hashish per uso personale.