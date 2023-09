Movida... stupefacente Trovato mezzo chilo di droga Segnalati oltre 150 giovani

Durante il clou della stagione estiva la Guardia di Finanza di Massa Carrara ha intensificato la lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Il fenomeno, infatti, grazie al notevole afflusso turistico e ai numerosi spettacoli musicali, ha subito nel periodo estivo un significativo aumento su tutto il litorale della provincia apuana. I servizi di controllo del territorio della provincia sono stati svolti unitamente alle altre forze di polizia, sotto il coordinamento della Prefettura di Massa Carrara. Le attività, in particolare, condotte dai finanzieri del gruppo di Massa Carrara, con il prezioso contributo dei cani antidroga, si sono concentrate prevalentemente nei luoghi di accesso al territorio, come i caselli autostradali e le stazioni ferroviarie, oltre che, naturalmente, nelle aree maggiormente frequentate dai giovani nel periodo estivo e nelle località marine. I cosiddetti luoghi della movida, di Marina di Massa e di Marina di Carrara. Una parte consistente dell’attività si è concentrata anche sui concerti all’aperto e in particolare quelli dell’Arena della Versilia al Cinquale che quest’anno hanno attirato tanti ragazzi per la presenza di cantanti giovani e famosi. Al termine di questa intensa attività, da Carrara a Montignoso, sono 155 i soggetti, per lo più giovanissimi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e quindi segnalati come consumatori alle Prefetture competenti per territorio in base alla loro residenza.

I finanzieri, grazie al fiuto dei ’colleghi’ a quattro zampe, hanno rinvenuto e sequestrato più di mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina nella maggioranza dei casi, ma anche altre sostanze psicotrope e sintetiche di recente diffusione e di sempre più difficile individuazione. Le unità cinofile, composte dai finanzieri conduttori e dai giovani cani antidroga, hanno visto premiato il proprio impegno quotidiano nell’addestramento alla ricerca delle molteplici tipologie di sostanze stupefacenti, anche grazie alla forte sinergia che si crea tra loro. Naturalmente i controlli non si sono fermati ma proseguiranno anche nei prossimi giorni di fine estate, sempre nei luoghi di massimo concentramento giovanile, e nelle prossime settimane.