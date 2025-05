Una discarica nell’area dell’ex Cat: "Si facciano multe agli incivili"

In attesa delle tanto agognate isole ecologiche, ad Avenza gli incivili si sono attrezzati. Così hanno creato un’area per la discarica fai da te. "Ci siamo stupiti – scrive Michela Pinelli a nome del Comitato ‘Dai monti al mare con Avenza Si r-esiste’ – che lo sport dell’abbandona sudicio selvaggio avesse lasciata intonsa l’area detta ex Cat dove stanno proseguendo ad andamento molto lento i lavori nel capannone che dovrà esser destinato alla Protezione Civile. Forse un’azione più attenta del personale di quella che era Nausicaa? Forse un ritrovato e dilagante senso civico ed ambientale? Si sa – prosegue Pinelli –, a noi piace sognare o comunque non perdere la speranza di tornare a vivere in luoghi per lo meno sicuri e puliti, ma la realtà ci riserva sempre sorprese amare. Abbiamo trovato un camioncino abbandonato, nel cui cassone vengono riposti o gettati oggetti e sacchi di varia natura. Dunque, si è aggiunta anche la disciplina sportiva o per meglio dire ‘sporchiva’ del lancio del sacco, tra un estintore, resti di elettrodomestici, materiali vari e tante bottiglie di birra che ormai fanno parte dell’arredo urbano locale. Ovunque si vada se ne trovano tante che potremmo riempire decine di vecchie campane per il vetro con le bottiglie abbandonate".

Un appello del comitato ai responsabili del caso: "chiediamo la possibilità di sanzionare i bivaccatori che lasciano certi residui alcolici. Non solo, sarebbe necessario dare un’accelerata all’ultimazione dei lavori al capannone e al ripristino del polo della Protezione Civile. Così l’area sarebbe meno frequentata da persone con scarso senso civico. Se poi si rimuovessero i rottami su due ruote, ci si guadagnerebbe almeno nel decoro". Il Comitato ‘Dai monti al mare con Avenza Si r-esiste’ propone di fare multe salate a chi abbandona rifiuti in modi o luoghi non consoni.