Un secolo del ’Bargoni’ e l’affetto dei clienti

Grande festa sabato sera al Bargoni di piazza Betti. Si sono spente le 100 candeline di un locale che è da sempre punto di riferimento della movida massese, sia d’estate che d’inverno. Alla festa hanno voluto partecipare anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il deputato della Lega Andrea Barabotti e il consigliere comunale Daniele Tarantino.

Il brindisi prima, il taglio della torta poi, sono stati momenti per ricordare anche i vent’anni alla guida della titolare Dora Vitrani (nella foto), che nel corso di questi decenni ha partecipato a rendere Marina di Massa più ospitale, non solo per i giovani massesi, ma anche per i turisti che d’estate arrivano a trascorrere le proprie vacanze nella costa apuana e trovano sempre un locale aperto e pronto all’accoglienza.

Il Bargoni, nato cent’anni fa come balera, si è poi trasformato in bar gelateria, infine è diventato il locale che tutti conosciamo. Nel corso di un secolo è sempre riuscito a rinnovarsi stando al passo con i tempi. Grazie alla titolare, sempre attenta alle nuove tendenze della movida e dei giovani, la clientela ha potuto apprezzare un arredamento ricercato, musica alla moda e cocktail all’ultimo grido. La serata è trascorsa con la musica di Sandro Pozzi, prima del gran finale della torta, condiviso dai tanti clienti, storici e non, arrivati a Marina per condividere con la titolare e lo staff questo importante traguardo.