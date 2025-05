La Sea Watch 5 arrivata al porto di Marina di Carrara: donne e bambini tra i 190 migranti a bordo

Carrara, 11 maggio 2025 – È arrivata al porto di Martina di Carrara alle 18, in anticipo di tre ore rispetto all’orario previsto, la nave Sea-Watch 5 con a bordo 190 migranti, tra cui donne e bambini, soccorsi in due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. In un primo momento il governo aveva assegnato alla nave il porto di Civitavecchia, cambiato poi venerdì con quello di Marina di Carrara.

Per lo scalo apuano è complessivamente il 17esimo sbarco dal 2023 a oggi, il terzo del 2025: l'ultimo appena 10 giorni fa, il 30 aprile, quando sono sbarcati 126 migranti soccorsi dalla Ocean Viking. Per la Sea Watch 5 è invece la seconda volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 28 dicembre del 2023 con 119 migranti a bordo.

Sabato scorso, 3 maggio, invece la Sea Watch, aveva sbarcato in Toscana, a Livorno, 109 migranti a bordo tra cui 36 minori non accompagnati, quest'ultimi destinati a strutture anche fuori regione mentre i 73 adulti distribuiti nelle dieci province toscane. Con i migranti arrivati oggi il totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro, sale a 2.140.

Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure di sbarco sono coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara. In banchina i volontari, il supporto sanitario e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'Autorità portuale e della Capitaneria di porto. I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nei padiglioni del vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le procedure di identificazione e controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, i migranti partiranno infine per le strutture di accoglienza selezionate