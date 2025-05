Migranti, arriva la Sea Watch 5 con 190 persone. A bordo donne e bimbi

Carrara, 10 maggio 2025 – In arrivo una nuova nave di migranti con 190 persone a bordo. Si tratta della nave ong Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, attesa all’inizio della prossima settimana. Le 190 persone a bordo erano state soccorse giovedì, con cinquantasei di loro trovate su un barchino precario in vetroresina raggiunto dalla Sea-Watch 5 poco prima dell’alba. A quella prima operazione di salvataggio, era seguito poco dopo un secondo avvistamento, riguardante questa volta un’imbarcazione in legno a doppio ponte, con a bordo altre 134 persone, soccorse e fatte salire a bordo della nave ong.

Con le due operazioni di soccorso, il totale è di 190 persone a bordo, tra cui, fanno sapere dalla Sea-Watch 5, anche diverse donne e bambini. In un primo momento il Governo aveva assegnato come porto sicuro quello di Civitavecchia, nel Lazio, che è stato sostituito poi ieri in tarda mattinata con la decisione sempre del Governo di cambiare area e assegnare come nuovo porto di sbarco quello di Marina. Non si sa ancora la data esatta dell’arrivo della nave, che al momento risulta già in viaggio verso Marina. Secondo le prime informazioni raccolte, la Sea-Watch 5 dovrebbe arrivare in porto, o comunque nelle vicinanze del porto, lunedì nel tardo pomeriggio, ma è più probabile che lo sbarco possa avvenire in realtà il martedì mattina. Si tratta comunque di date e orari che potrebbero variare di alcune ore, come già accaduto in passato per altri sbarchi a causa ad esempio delle condizioni meteo. L’arrivo della Sea-Watch 5 sarà il terzo sbarco del 2025 avvenuto al porto di Marina, il diciasettesimo complessivo dal 2023 a oggi per lo scalo apuano. Per la Sea-Watch 5 invece si tratterà di un ritorno al porto di Marina, dato che era già sbarcata il 28 dicembre 2023, l’ultimo sbarco del 2023, con a bordo 119 persone.

D.R.