Bando per rilanciare l’ex colonica. Passi in avanti contro il degrado

Vale 735mila euro, dei quali 544 mila della Regione e il resto da fondi comunali, la nuova vita della vecchia colonica di Pian dell’Isola. Con la pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione comunale per la presentazione di proposte progettuali da parte di operatori economici e associazioni, prende il via ufficialmente la riqualificazione e valorizzazione dell’edificio di proprietà comunale.

È in stato di abbandono da anni e nel passato era tra i beni da alienare. Già ristrutturato negli anni ‘80, pensato come mensa e ambulatorio per la zona industriale, è stato fino al 2010 un ristorante. Una volta chiuso, è stato vittima di vandali e ladri, ma ha mantenuto un discreto stato di conservazione strutturale. Negli scorsi mesi, Comune, Vab e cacciatori si sono adoperati per ripulire l’area esterna. Ora può tornare a rivivere: diventerà al piano superiore un luogo di co-working per giovani del posto, in quello inferiore uno spazio di aggregazione da destinare ad attività sociali, culturali, ludico-sportive o ricreative. Insomma, un incubatore di impresa con aree dedicate alla socialità.

Nel 2023 l’amministrazione comunale aveva presentato un progetto alla Regione per ottenere finanziamenti nell’ambito di assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Al primo tentativo, non era rientrata nella graduatoria, ma l’estate scorsa è stata accolta tra i progetti finanziati. Per conformazione e posizione, sottolinea l’amministrazione comunale, l’edificio ha tutto il potenziale per diventare un centro dinamico e attivo capace di migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale della zona. La posizione all’interno dell’area industriale-artigianale di Pian dell’Isola porta a privilegiare, come funzione prioritaria, quella legata al mondo del lavoro, affiancandola però ad altri servizi di tipo culturale, ricreativo e di promozione del territorio.

Gli interessati al bando possono presentare entro il 30 aprile le proprie proposte progettuali da integrare "in un’ottica di completamento e sinergia con il progetto di co-working. Saranno inoltre accolte iniziative che prevedano la creazione di nuovi spazi e funzioni all’aperto, complementari a quelli già pianificati per l’edificio".