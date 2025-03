Bando finanzia progetti su diritti e territorio

Sette linee di intervento per progetti su diritti della persona e promozione dell’identità territoriale con risorse pari a oltre un milione. È stato pubblicato il bando previsto dalla legge di iniziativa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approvata a gennaio. La chiamata riguarda progetti per il sostegno dei pazienti oncologici; dei detenuti; per la prevenzione dei disturbi dell’alimentazione; per il contrasto al gioco d’azzardo; contro ogni forma di violenza contro le donne; per informazioni sulla Protezione civile; e per sostegno alla lettura o al teatro. I Comuni potranno ricevere un massimo di 40mila euro. "Il Consiglio regionale continua a dimostrare il proprio impegno nel promuovere i diritti della persona" ha detto il presidente Antonio Mazzeo (nella foto).