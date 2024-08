Banco di Lucca e del Tirreno risultati in linea con i precedenti nonostante l’economia rallenti

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa, presieduto da Sergio Ceccuzzi, ha approvato la semestrale di bilancio dell’esercizio 2024, su proposta del direttore generale Fabio Frilli. I dati della semestrale del Banco di Lucca e del Tirreno Spa, che opera in 5 Province della Toscana e che appartiene al Gruppo bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli (nella foto) e diretto da Nicola Sbrizzi, rilevano risultati sostanzialmente in linea con quelli del semestre dell’esercizio precedente, in un quadro generale di incertezza e rallentamento delle economie europee, sia per i conflitti in essere in Europa ed in Medio Oriente, sia per il mantenimento, da parte della BCE, di tassi di interesse. Il margine di intermediazione è invariato rispetto a giugno 2023 di 6,15 milioni di euro; il risultato operativo lordo, incluse rettifiche per il rischio di credito particolarmente prudenti e l’intero contributo annuale ai Fondi di Garanzia, è 1 milione di euro; l’utile netto è risultato di 672 mila euro. Rispetto al 30 giugno ’23 la raccolta globale è cresciuta del 3,84%, posizionandosi a 671,5 milioni di euro.