Banco Alimentare toscano. I giovani sono benvenuti

Sono sei le posizioni da coprire per il servizio civile universale al Banco Alimentare della Toscana che, con sede presso la Mercafir di Firenze (in piazza Artom 12), recupera e distribuisce cibo ogni giorno in tutta la regione. Il bando è aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Il progetto toscano prevede l’impiego di due volontari per il magazzino, due per gli uffici, e due per logistica e trasporti. L’impegno è quantificato in 1.145 ore, da svolgersi nell’arco di dodici mesi negli orari di apertura del Banco. L’impiego settimanale sarà compreso tra le 20 e le 36 ore settimanali. Il progetto prevede che sia pianificato un percorso di formazione, favorendo l’acquisizione di competenze generali e specifiche. Per partecipare alla selezione per le sei posizioni occorre compilare il form on line, tutte le informazioni sul sito del Banco Alimentare.