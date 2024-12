Bambino di 4 anni cade dalle scale del terzo piano, portato d’urgenza al Meyer

Firenze, 28 dicembre 2024 – Grande spavento per una paurosa caduta nella tromba delle scale: protagonista un bambino di 4 anni, in un’abitazione di via Cironi a Firenze, nella zona del Romito.

Secondo quanto ricostruito il piccolo sarebbe caduto dalle scale del terzo piano del palazzo, dalla ringhiera. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza che ha portato il bambino d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. Ha riportato un trauma cranico.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, i medici dell'ospedale hanno valutato le condizioni del bimbo di gravità inferiore rispetto alle prime informazioni e verrà tenuto per una notte in 'osservazione breve’ in ospedale.