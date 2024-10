Paura alla festa di compleanno. Bimbo di 7 anni cade da un albero. Corsa al Meyer, poi l’operazione

Doveva essere una giornata di allegria, insieme ai fratellini e agli amichetti per festeggiare il suo settimo compleanno, invece si è conclusa al Meyer fra grande preoccupazione e paura. Poco prima delle 10 di ieri, in una casa colonica in mezzo al verde della campagna tempestata da ulivi e vigne, a poca distanza dalla frazione Mercatale, si sono vissuti attimi di grande paura perché il piccolo, mentre i genitori erano intenti a preparare la festa di compleanno, è caduto da un albero da un’altezza di diversi metri.

Babbo e mamma sono stati richiamati dalle grida. Usciti da casa non potevano immaginare di trovarsi davanti al loro bambino che si trovava immobile ai piedi di un albero. Le successive grida hanno richiamato l’attenzione anche di alcuni vicini che hanno raggiunto l’abitazione per capire cosa stesse succedendo. Anche loro si sono trovati davanti alla scena del piccolo immobile.

Ma cosa è successo mentre il piccolo era fuori? Probabilmente per gioco, e chissà quante altre volte lo aveva fatto, è salito su un albero del giardino e all’improvviso, forse per la rottura di un ramo, è precipitato rovinosamente sul terreno. Immediata è stata la chiamata al 112 tanto che l’operatore, oltre a inviare la Misericordia ’India’ di San Casciano Val di Pesa, con infermiere e volontari soccorritori, è rimasto in contatto con i familiari, capendo che dall’altro capo del telefono la situazione era grave. Oltre all’invio del mezzo della Misericordia la centrale di emergenza ha fatto alzare in volo anche l’elisoccorso Pegaso.

Dottore, infermieri e volontari hanno preso in carico il piccolo portandogli le prime cure, mentre di lì a poco l’elisoccorso è atterrato in uno spiazzo vicino all’abitazione. Non c’era tempo da perdere.

Allertato subito anche l’ospedale Meyer di Firenze, dove il piccolo è stato trasportato proprio in elicottero in codice rosso. Nel frattempo i bambini che erano in casa per la festa sono stati tranquillizzati dalle persone accorse in aiuto, mentre i genitori si sono precipitati al Meyer. Non c’era voglia di parlare, i volti tirati dei grandi hanno fatto capire la gravità di quanto accaduto, solo una mamma in lacrime ha detto: "Dobbiamo solo pregare in questo momento".

Il piccolo è stato operato, ma per fortuna è arrivata la notizia che non è in pericolo di vita. In serata risultava stabile e sotto osservazione all’ospedale pediatrico.

Antonio Taddei