Scappano da scuola a sei anni per andare a Roma, li fermano due assessori

Firenze, 5 aprile 2023 – A fermare i due bambini di sei anni che sono scappati da scuola a Firenze con la volontà di raggiungere Roma sono stati due assessori comunali. Si tratta di Benedetta Albanese, che ha le deleghe per casa e lavoro e Sara Funaro (welfare, educazione e immigrazione).

Erano in centro, in piazza di parte Guelfa, pieno centro storico di Firenze, quando camminando si sono imbattute in due bambini di sei anni apparentemente soli e molto confusi.

Hanno quindi chiesto ai piccoli chi fossero e dove fossero i loro genitori. Poi è stata allertata la Polizia Municipale. Risalire ai genitori di uno di loro è stato semplice perché nello zaino aveva un’agendina con i numeri di telefono da chiamare in caso di bisogno.

I bambini sono stati portati al comando dei vigili urbani. Hanno detto che volevano visitare Roma, che sembra avessero già visto in passato con le famiglie. Per arrivare fino in centro da Grassina, dove si trova la loro scuola, hanno usato un autobus.

Una storia a lieto fine ma intanto le indagini vanno avanti per ricostruire la vicenda.