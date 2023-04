Perché i due bambini scappati da scuola volevano andare a Roma?

Firenze, 5 aprile 2023 – Ma perché i bambini scappati da scuola a Grassina volevano andare a Roma? È la domanda che si stanno ponendo in molti dopo aver letto l’incredibile notizia raccolta da Tgr-Rai Toscana. Ma prima di capire il motivo per cui i due bimbi volevano andare alla Stazione Santa Maria Novella e prendere un treno diretto alla Capitale, vediamo di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Cosa è successo

Nella mattina di lunedì 3 aprile due bambini di 6 anni, ovvero di prima elementare, sono scappati dalla Marconi di Grassina, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), attraverso un buco nella recinzione della scuola. Da qui i due bimbi sarebbero riusciti a salire su un autobus fino ad arrivare in piazza di Parte Guelfa in centro. Qui i bambini hanno chiesto informazioni su come raggiungere Roma.

A questo punto due passanti, niente meno che gli assessori Benedetta Albanese e Sara Funaro, hanno notato i due ragazzini smarriti e senza genitori. Allarmata immediatamente la polizia municipale, gli agenti si sono assicurati delle condizioni di salute dei bimbi e hanno chiamato i loro genitori. Poi sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Perché volevano andare a Roma

In base alle ricostruzioni della polizia municipale – ma le indagini sono ancora in corso – uno dei due bambini sarebbe stato a tal punto innamorato di Roma dopo una gita passata nella Capitale da volerci tornare, con o senza genitori. Da qui il piano di fuga dalla scuola.

Resta da capire come i bimbi siano riusciti a percorrere circa 9 chilometri da Grassina fino in centro a Firenze. Due bambini di 6 anni, da soli.