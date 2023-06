Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L’operazione delle squadre speciali dell’Arma

Firenze, 18 giugno 2023 – Otto giorni fa la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è scomparsa dall’ex hotel Astor, tra San Jacopino e Novoli, a Firenze. Ieri, 17 giugno, l’edificio occupato dove la piccola viveva con la famiglia, è stato sgomberato dalle forze dell’ordine e ora è sotto sequestro. Oltre cento persone sono state ricollocate in strutture di accoglienza. Ma della piccola Kata ancora non c’è traccia. L’edificio è stato perlustrato in tutte le sue parti e questa mattina, 18 giugno, le forze speciali dell’Arma approfondiranno i controlli grazie a strumentazioni ad altissima tecnologia. In campo la squadra Silent team del Gis (Gruppo d’intervento speciale). Tutti gli aggiornamenti nella diretta

8:30 Al via l’ispezione Il Gis nell’ex hotel Astor. L’edificio, sgomberato ieri, sarà oggi oggetto di un’ispezione approfondita da parte delle squadre speciali dell’Arma 8:45 Alta tecnologia Le squadre sono all’interno della struttura. Grazie a telecamere e fibre ottiche arriveranno a perlustrare vuoti e intercapedini 9:00 Lo sgombero Le indagini sono agevolate dall’assenza di persone. Ieri infatti la struttura è stata sgomberata dagli occupanti abusivi 9:10 Censite 132 persone Secondo quanto si apprende è di 132 persone sgomberate ieri dall'hotel Astor il dato definitivo che risulta alla questura di Firenze e che è stato comunicato al Viminale. Tra loro risultano 42 minori. 9:50 Ricerche tra i rifiuti I tecnici stanno prelevando i cassonetti posizionati di fronte all’Astor, in via Boccherini 10:15 La messa I genitori della piccola Kata sono presenti alla messa che si sta celebrando in questi minuti nella chiesa Torniamo a Dio in via Lulli, non lontano dall’ex albergo 10:50 In preghiera per Kata Circa una cinquantina di persone si è riunita nella chiesa di via Lulli dove viene celebrata una messa con canti e preghiere per la bambina peruviana di 5 anni scomparsa ormai da 8 giorni 11:10 Canti e lacrime La comunità si stringe ai genitori della bambina scomparsa. In chiesa anche lo zio Abel