Lacrime e preghiere: “Kata torna da noi”. Messa della comunità nel giorno della maxi ispezione

Firenze, 18 giugno 2023 – “Un miracolo per Kata, fa’ che torni da noi”. La preghiera per la bambina peruviana scomparsa da otto giorni si alza al cielo dalla chiesa di via Lulli. I genitori e i famigliari della piccola sono presenti alla funzione celebrata nella mattinata di oggi, 18 giugno, non lontano dall’ex hotel Astor da dove si sono perse le tracce della bambina ormai da sabato scorso. Lacrime, canti e preghiere perché la piccola torni: una cinquantina le persone presenti.

Questa mattina si è svolta anche l’operazione delle squadre speciali del Gis dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma, supportati da attrezzature altamente tecnologiche, hanno messo al setaccio la struttura che ieri è stata sgomberata. Sono stati controllati anche i cassonetti fuori dall’Astor, in via Boccherini. Telecamere e sonde in funzione per verificare ogni minima traccia che possa essere utile alle indagini.