Si è chiuso il campionato di Volley femminile, girone A, e la A.p. Pallavolo Certaldo ha concluso mestamente il suo percorso al penultimo posto con 9 punti, frutto di 4 vittorie e 24 sconfitte. Per la cronaca le 4 vittorie sono state tre nel girone di andata: a Montelupo, alla terza (1-3), in casa alla sesta contro la squadra di Castelnuovo Berardenga (3-2), alla undicesima in casa contro il Bisonte di Firenze (3-2) e una sola nel girone di ritorno, alla quindicesima a Siena contro la Chianti Banca (2-3).

Evidentemente c’è stato un calo nella seconda parte del campionato, forse dovuto all’atmosfera dell’ambiente che contava di disputare un campionato più ricco di soddifazione. Certo la delusione è stata chiara e si è materializzata già dalle prime gare, sia nella squadra che nella dirigenza, che nel pubblico che pure ha sempre affollato la palestra Boccaccio.

Guardando il roster della squadra si può osservare che l’età media è stata abbastanza bassa e quindi coach Borghigiani ha dovuto lavorare molto per costruire la squadra, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Ora bisogna rimboccarsi le maniche, affrontare con umiltà il campionato di serie C con la reazione necessaria per la risalita nella categoria appena lasciata. L’anno in più delle ragazze più giovani potrà essere sfruttato per migliorare i risultati. Certamente bisognerà rinforzare la squadra con elementi nuovi, ma per questo la dirigenza si attiverà per provvedere. Sicuramente il pubblico farà la sua parte, come l’ha sempre fatta durante tutto il campionato.

Ecco il roster di questa annata: Delia Bandini, Laura Bianchi, Dalia Campinoti, Claudia Castagna, Marta Donzelli, Margherita Giannini, Margherita Innocenti, Iris Kembora, Gaia Mancini, Aurora Marghitoru, Elena, Mochi, Martina Paoli, Aurora Spini. Tutte le ragazze, sia della prima squadra che le riserve, si sono sempre battute con coraggio e determinazione.