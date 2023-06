Bambina scomparsa a Firenze. "Presto un sopralluogo, se autorizzato, il tempo trascorso va nella direzione di esiti gravi"

Firenze, 18 giugno 2023 – “La struttura è sotto sequestro e abbiamo chiesto l’autorizzazione alla procura della Repubblica per un sopralluogo. Già domani o martedì potrei essere a Firenze per verificare di persona il luogo da dove è scomparsa la piccola Kata. E’ un passaggio fondamentale, soprattutto in un caso complesso come questo”. Lo dice a La Nazione il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, che è stato nominato consulente dagli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, legali dei genitori della piccola Kata, Katherine Alvarez Vasojes e Miguel Angel Chicllo Romero.

“Per adesso posso parlare solo in base all’esperienza e a quello che ho visto - aggiunge l’ufficiale -. Il rischio che la bimba possa essere stata nascosta lì dentro c’è, e le operazioni di oggi con i carabinieri del Gis e del Ros andavano fatte perché non si può lasciare niente di intentato. Certo il tempo trascorso va purtroppo nella direzione di esiti gravi della vicenda ma resta aperta l’ipotesi che il sequestro sia maturato nell’ambito di una guerra per il controllo delle stanze tra fazioni e, in questo caso, la bambina, viva ma segregata, servirebbe al ricatto”.

Quanto a possibili rilievi di tracce biologiche secondo il generale “in quella promiscuità, con oltre cento persone all’interno, è come cercare un ago in un pagliaio”. Secondo Garofano il fatto che siano subito entrati in azioni i reparti specializzati dell’Arma e il Raggruppamento operativo speciale in particolare, è una “garanzia” per le indagini. “Si sono mossi subito e bene, e non lo dico sempre”.