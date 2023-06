Bambina scomparsa, chi è l’uomo con il palloncino? L’ipotesi di un orco nel cortile

Firenze, 14 giugno 2023 – Ci sarebbe stato anche un uomo con un palloncino nel cortile dell’ex hotel Astor al momento della sparizione della piccola Kata.

A dirlo è lo zio, che alla Nazione ha rivelato alcuni contenuti della sua conversazione e di quella del fratello di 8 anni di Kata tenutesi ieri con i magistrati.

“Controllavo Kata che giocava dalla finestra di casa - confessa Abel Alvarez Vasquez - Mi sono distratto un attimo e quando mi sono affacciato non c’era più”.

Ieri poi il fratellino di Kataleya ha parlato con i magistrati “di un uomo con un palloncino che si sarebbe avvicinato ai bambini che giocavano nel cortile. Poco dopo Kata è sparita nel nulla”.

Le ricostruzioni riportate da Abel e del fratello di Kata, al vaglio degli inquirenti e che per il momento non hanno trovato riscontri, sono tasselli che fortificano la pista del sequestro di persona. Il pm della Dda fiorentina Christine Von Borries che indaga sulla scomparsa della bambina, ieri ha ascoltato un testimone che ha dichiarato di aver visto la bambina “trascinata via con la forza”.

Il testimone ha inoltre aggiunto che la bambina è stata portata oltre il cortile dell’ex hotel occupato, verso il palazzo affianco, in un orario compatibile con la sua scomparsa. Il pm ieri hanno anche effettuato un sopralluogo all'ex hotel durato poco più di un'ora e mezzo. Il magistrato ha ispezionato sia l'interno sia gli spazi esterni dell'edificio occupato in cui vive la bambina con la sua famiglia e dove abitano anche altre decine di persone.

Sopralluogo che, tuttavia, si è rivelato un nulla di fatto. Uscendo dallo stabile la pm non ha rilasciato dichiarazioni tranne un "non escludiamo nulla”.