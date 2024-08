Balordi intorno agli autonoleggi. Filt Cgil: "Lavoratori in pericolo"

Loschi personaggi che girano per via Palagio degli spini, soprattutto di notte, e rendono pericolosa la vita ai lavoratori dell’autonoleggio dell’aeroporto, con continue minacce e aggressioni verbali. Le denunce del personale sono fioccate e sia Toscana Aeroporti che le agenzie di noleggio, per cercare di risolvere il problema ha aumentato l’illuminazionee assunto una guardia giurata. Ma la situazione non è affatto, risolta, solo un poco migliorata. "Avevamo già’ informato (a settembre 2020 e marzo 2022) circa la presenza di persone sospette che stazionano negli spazi del noleggio in prossimità delle aeree all’aperto durante il giorno, e nelle stanze site al primo piano della palazzina principale durante l’orario di chiusura notturna, evidenziando che può diventare pericoloso recarsi o uscire dal posto di lavoro – denuncia la Filt Cgil –. Le agenzie presenti nel Car center di Peretola seguono un orario di lavoro che si protrae oltre la mezzanotte, con modalità organizzativa per la quale abbiamo più volte espresso perplessità e disappunto, poiché prevede la presenza di un solo impiegato/a nel turno serale (quello a maggior rischio) con l’attesa dell’ultimo volo".

"Purtroppo le azioni attuate per garantire l’incolumità si sono dimostrate insufficienti, non utili a garantire la piena sicurezza a personale e utenti che ruotano intorno a tutta l’area – continua il sindacato –.

L’ennesimo episodio si è verificato nella notte del 12 agosto: alle ore 23 circa, una impiegata è stata aggredita verbalmente e minacciata prima da un cliente alle cui richieste non era stato possibile rispondere positivamente; poi il cliente è stato raggiunto da altri tre uomini che lo accompagnavano e sostavano nell’area parcheggi. Il pronto intervento di colleghi di altre compagnie ha evitato che la situazione degenerasse. Sopraggiunta la guardia giurata, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno verbalizzato l’accaduto". Una piaga che affligge anche altri aeroporti della Toscana: a Pisa si sono registrati fenomeni simili.

"Riteniamo fondamentale che, insieme a tutti i soggetti deputati al rispetto delle norme di ordine e sicurezza, si tenga una serie di incontri utili a garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti i lavoratori", è la richiesta della sigla.