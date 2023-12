Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti si candida a sindaco per il PD

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 dicembre 2024 - Francesco Pignotti si candida per diventare il nuovo sindaco di Bagno a Ripoli per il Pd. “Ci sono – scrive, affidando la sua candidatura a un post sui social all’indomani dell’assemblea comunale del partito -. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi. Ringrazio i tanti e le tante componenti del Partito Democratico che hanno proposto il mio nome in vista delle prossime elezioni amministrative (quasi il 75% delle indicazioni, con un consenso trasversale alle varie anime del partito) e da oggi mi metto a disposizione in qualunque percorso verrà deciso, primarie comprese”.

Pignotti, 34 anni, è attualmente assessore ai lavori pubblici, alla scuola, al Pnrr nel secondo mandato del sindaco Francesco Casini. Si candida a prendere il suo posto alle urne del 2024, dice, “come sempre in mezzo alle persone, col sorriso e lo sguardo rivolto in avanti, con impegno, passione ed entusiasmo, con l’amore per Bagno a Ripoli e soprattutto con le idee e i progetti per la nostra comunità, a cui teniamo più di ogni cosa. È una sfida grande e bella e la affronteremo nell’unico modo in cui sappiamo fare le cose: #insieme”.

L’assemblea si è svolta dopo un mese di consultazioni che erano state annunciate dal segretario comunale Edoardo Ciprianetti. Durante l’incontro un gruppo di iscritti, che si definisce “l’area sinistra del partito”, ha confermato (lo aveva annunciato qualche giorno fa) come proprio candidato Franco Pestelli, 63 anni, chiedendo le primarie.