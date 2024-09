Avis Toscana, in crescita giovani iscritti: + 15% nei primi sei mesi

Firenze, 16 settembre 2024 – Sempre più giovani donano sangue in Toscana. I nuovi soci under 35 di Avis Toscana sono cresciuti del + 15% nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, i giovani che hanno donato nel medesimo arco temporale sono aumentati del + 8,3%. Sono alcuni tra i dati, incoraggianti, emersi a margine del Forum Giovani di Avis, tenutosi nel weekend del 14 e 15 settembre al Centro studi Cisl di Firenze e focalizzato sulle “buone prassi per una donazione inclusiva”. Nello specifico, nel corso dei primi sei mesi del 2024, come evidenzia l’ultimo rapporto stilato da Avis Toscana,i nuovi soci iscritti Under 35 sono stati 2.201, contro i 1.913 dello stesso periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo, i donatori Under 35 nel periodo preso in esame, sono stati 10.594 contro i 9.762 di un anno fa. I dati mettono in evidenza, inoltre, come nel primo semestre del 2024 i nuovi soci Under 35 rappresentino il 57,8% del totale, mentre i donatori under 35 costituiscono il 25,7% dei donatori complessivi. “Numeri - è il commento della presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, e del coordinatore di Avis Giovani Toscana, Michel Ceccherini - che raccontano come sia effettivamente in corso un vitale ricambio generazionale. Il complesso sistema delle donazioni di sangue e plasma respira e si rinnova grazie a questi nuovi ingressi, ma abbassare la soglia dell’attenzione non è pensabile. Il sistema associativo deve lavorare costantemente anche per mantenere chi arriva e, più in generale, serve un impegno profondo affinché Avis Toscana sia sempre di più un’associazione a misura di giovane, in tutte le sue componenti: donatori, volontari, dirigenti”.