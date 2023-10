Autumnia Festa della vendemmia, per iniziare

Autumnia, la grande fiera autunnale dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione è in programma dal 10 al 12 novembre, ma nell’attesa ecco un mese e mezzo di eventi tra trekking, laboratori, incontri, visite guidate, degustazioni, mercati sempre sul tema della terra e dell’ambiente in ogni sua declinazione, inclusa la tavola e l’enogastronomia. "Aspettando Autumnia" da domani al 4 novembre propone eventi per tutte le età alla riscoperta della terra e dei suoi frutti.

"Questa rassegna, che fa aperitivo a quella di novembre – sottolinea l’assessore alla promozione del territorio Francesca Farini (foto) –, vede la collaborazione sempre più entusiasmante di associazioni e aziende del territorio, che ne apprezzano il potenziale in termini di pubblicità e attrazione turistica". Sarà anche l’occasione per coinvolgere i più giovani, a partire dagli studenti: per la prima volta i ragazzi della quinta superiore dell’Isis Vasari sono chiamati in un contest a scegliere il titolo di Autumnia 2024.

Gli studenti sono già coinvolti da tempo nella rassegna autunnale per esperienze pratiche e pubbliche a tema ristorazione, accoglienza turistica e sostenibilità ambientale. "Aspettando Autumnia" parte dalla "Festa della vendemmia" alla Fattoria La Palagina domani dalle 10 in poi. Nel pomeriggio, tutti sono invitati a "Puliamo il mondo" per dedicarsi alla cura del nostro territorio. Il 24 settembre "Birdwatching alla vecchia miniera" con ritrovo alle 8,30 alla Pieve di San Romolo a Gaville e passeggiata fino all’area mineraria Enel.

Manuela Plastina