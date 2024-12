Autostrada e lavori. Chiuso il tratto dell’A1 fino a Barberino

Ancora una chiusura, in orario notturno, del tratto tra Calenzano - Sesto Fiorentino e Barberino del Mugello, in direzione Bologna, sulla A1 Milano – Napoli. Il provvedimento scatterà dalle 22 di domani fino alle 6 del giorno successivo. La chiusura è necessaria – spiega Autostrade per l’Italia – "per consentire lavori propedeutici all’ammodernamento e ampliamento del tratto. Data la chiusura sono previsti percorsi alternativi per chi, nell’orario previsto, non potrà transitare in autostrada: in particolare il consiglio per il traffico diretto a Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, è quello di percorrere la SP8, la Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna", e rientrare in A1 Milano - Napoli alla stazione di Barberino del Mugello. Percorso che permette di bypassare il tratto chiuso ma, più volte, il passaggio di veicoli ed in particolare di mezzi pesanti dalla Strada provinciale 8 è stato al centro delle polemiche e proteste di chi risiede lungo la direttrice (fra l’altro in zona Carraia) per l’aumento del traffico oltre che del rumore durante le ore notturne.