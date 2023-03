Auto in fiamme in autostrada: riaperto il tratto fra Calenzano e Barberino

Vigili del fuoco (Foto di archivio)

Firenze, 12 marzo 2023 – Auto in fiamme al km 268 dell’autostrada A1. E’ accaduto intorno alle 14.45 di oggi 12 febbraio, dove è stato chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, fino alle 16 in direzione Bologna. L’autostrada è stata poi riaperta al traffico una volta terminati i lavori di messa in sicurezza.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.



Sul luogo dell’evento, alle 15.15, sono state registrate code fino a 5 chilometri in direzione Bologna.