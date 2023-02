Autostrada A1, camion in fiamme: riaperto tratto tra Firenze e Bologna

Incidente in autostrada A1 (foto di repertorio)

Firenze, 8 febbraio 2023 – Incidente in autostrada A1. A causa di un camion in fiamme al km 13, è stato temporaneamente chiuso il tratto Bologna-Firenze in direzione sud, tra il bivio Direttissima e Badia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Ore 17:36 – Il tratto di autostrada è stato riaperto.

Ore 16:53 – Il traffico si è sbloccato e non ci sono più code chilometriche sulla Variante. Ma il tratto di autostrada risulta ancora chiuso.

Ore 16:15 – Al momento il traffico è bloccato e ci sono code in direzione sud. A chi viaggia verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la A1 Panoramica.