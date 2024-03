Autosole chiusa per un incendio. Ha preso fuoco una bisarca. Traffico deviato sulla Panoramica

Chiusa la A1 Milano-Napoli ieri sera nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Firenzuola a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 258 in carreggiata nord. Si tratta di una bisarca su cui sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Barberino, di Firenze Ovest e di Calenzano con due squadre e quattro mezzi. Nelle prime fasi dell’incendio la circolazione è stata bloccata, per consentire di effettuare le operazioni di spegnimento in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso si sono registrate code di circa 3 km. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti a Bologna, la società Autostrade ha consigliato di percorrere la Panoramica.