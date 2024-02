Automobilista finisce nel cantiere della tramvia

Caos e attimi di paura lunedì sera in piazza Libertà per un’incidente: poco prima delle 22 un’automobilista ha perso il controllo della macchina, per cause ancora da accertare, e ha sfondato la recinzione dei cantieri della tramvia vicino all’incrocio con viale Giacomo Matteotti, finendo dentro agli scavi per la realizzazione della variante della Vacs Fortezza-San Marco. L’auto si è trovata così con tre ruote nella buca e una sulla carreggiata. Fortunatamente la conducente è rimasta quasi illesa. "Stavo percorrendo piazza Libertà e ho visto una Mercedes station wagon nera che, invece di affrontare la curva a destra, è proseguita dritta – racconta un testimone – Per fortuna in quegli stessi attimi stava passando una macchina della polizia municipale e gli agenti si sono fermati ad assistere l’incidentata". Sono conseguiti rallentamenti al traffico fin verso le 22,30, causati sia dal restringimento di carreggiata per le operazioni di recupero, sia da curiosi che si soffermavano a guardare.

C.C.