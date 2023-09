"Autobus gratuito per gli studenti" Ma quest’anno non riguarda tutti

di Sandra Nistri

La misura era presente, tra le cose da realizzare, nel programma elettorale dell’attuale sindaco Andrea Tagliaferri e ora, a poco più di due mesi dal suo insediamento, prende forma, sia pure in maniera parziale. L’amministrazione comunale di Campi ha deciso infatti di varare il progetto "Giovani in movimento" che prevede, come primo passo, il rimborso Tpl per gli studenti fra i 14 ed i 19 anni, quelli dunque che frequentano le scuole superiori. "Purtroppo – ha spiegato Tagliaferri presentando l’iniziativa – Campi sul proprio territorio ha solo la succursale del liceo Agnoletti per quanto riguarda le superiori quindi i nostri ragazzi devono spostarsi a Firenze, Sesto e Prato. Per questo abbiamo pensato di adottare questa misura con fondi propri, primo Comune a farlo, e puntiamo nei prossimi cinque anni a rendere il trasporto pubblico gratuito per questa fascia di età. Per ora facciamo un primo passo e sono molto orgoglioso di essere riuscito in poche settimane a rispondere agli impegni presi in campagna elettorale".

Stando a verifiche effettuate con Autolinee Toscane e considerando un aumento previsto del 20% di utenti, il rimborso trasporti potrebbe interessare 500 ragazzi e ragazze campigiani. Il beneficio, destinato a studenti che hanno effettuato l’acquisto di un abbonamento annuale, sarà però erogato dal Comune, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, fissato per il 31 ottobre, in base all’articolazione delle fasce Isee di reddito: chi documenterà un Isee fino a 12mila euro avrà diritto al rimborso totale, da 12.001 a 22.000 euro fino al 60%, da 22.001 a 33.000 euro fino al 40%, sopra i 33.001 fino al 20%. Per l’assessore alla Viabilità e Tpl Daniele Matteini l’iniziativa "Giovani in movimento" punta "soprattutto a portare i giovani all’utilizzo del mezzo pubblico con benefici per la viabilità e l’ambiente". Dall’assessore al Bilancio Giulia Della Giovampaola è arrivata invece la soddisfazione per il via al progetto, insieme all’auspicio che possa esterdersi ad altri Comuni.