Auto vola giù dal Viadotto Paura per il conducente Ma ha ferite soltanto lievi

Un volo pauroso dal viadotto, diversi metri nel vuoto, ma l’atterraggio della macchina uscita di strada, una utilitaria, per fortuna e pura combinazione è stato relativamente ’morbido’.

Le fotografie dell’incidente scattate dai vigili del fuoco rimandano infatti l’immagine di una vettura ribaltata sì, ma ’planata’ sul tetto di un rimessaggio di fortuna, lamiera retta da pali, reti, bidoni, qualche trave e altri pezzi di legno; un agglomerato informe in somma. Di quelli che sono spuntati come funghi sotto il viadotto dell’Indiano.

Tetto della macchina contro tettoia improvvisata dell’agglomerato: ed è andata bene al conducente, un 62 enne soccorso e trasportato in ospedale. Ma in codice giallo, non grave insomma, nulla di realmente preoccupante secondo le scarne informazioni fornite. E’ accaduto nella mattinata. Vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti per arrivare alla vetture a liberare il conducente precipitata dal Viadotto. Tratto interessato, quello delle due corsie che dalla zona dell’Isolotto portano in direzione Peretola.

I Vigili – sul posto 2 automezzi e 7 unità – hanno estratto l’uomo in vita e sembra cosciente affidandolo al personale sanitario del 118. Poi hanno messo in sicurezza dello scenario per consentire alla Polizia Municipale di eseguire i propri accertamenti e rilievi.

La macchina è volata oltre la protezione laterale, il guard rail, per alcuni metri. In fase di ricostruzione la dinamica, pare che il guidatore abbia perso il controllo, ma non è chiaro se abbia fatto tutto da solo o in seguito al contatto con qualche altro veicolo.

g.sp.