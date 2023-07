Auto si ribalta Giovane ferito

Brutto incidente ieri poco prima delle 13 nel tratto di SS 65 noto come ‘Il Miglio’, che da Pratolino, in forte pendenza, scende verso Fontebuona. Il conducente di un’auto, che procedeva in discesa, ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia municipale di Vaglia e personale addetto al ripristino della sede stradale. Il conducente, D.J. di 30 anni, una volta estratto dall’auto dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario ai primi soccorsi e per permettere l’operato in sicurezza di pompieri e sanitari.