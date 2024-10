Auto, nuovo raid in via Rialdoli. Non si ferma l’allarme spaccate

Nuovo furto su auto avvenuto nel centro di Scandicci. Stavolta i ladri sono entrati in azione in via Rialdoli, rubando una borsa lasciata all’interno della vettura. All’interno c’erano documenti, chiavi di casa, telefono, e altri effetti personali. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Scandicci. Altri episodi sono stati segnalati sempre nei giorni scorsi nella zona di via Sette Regole, dove i cristalli delle auto vengono spaccati per entrare negli abitacoli e fare man bassa. Una battaglia che i cittadini combattono tutti i giorni, tanto che sui social si moltiplicano gli appelli degli scandiccesi che ritrovano borse e portafogli vuoti o mazzi di chiavi e li postano nella speranza che le persone derubate possano riconoscere e avere qualche problema in meno nelle commissioni da fare quando si subisce un furto di questo genere (rifare i documenti, bloccare le carte, cambiare le serrature solo le prime tre più importanti).

L’asse della tramvia è particolarmente nel mirino da parte delle forze dell’ordine, perché i furti su auto e ovviamente i borseggi sono all’ordine del giorno non solo lungo il tracciato della linea 1 che dalla stazione arriva alle Cascine, ma anche dalle Cascine in poi. I malviventi non sono intimiditi neanche dal fatto che i convogli si svuotano progressivamente, ed entrano in azione sia sul tram che nei paraggi. Da metà settembre è stato annunciato a Firenze l’arrivo della Polmetro, il reparto speciale della polizia che garantirà la sicurezza sul tram e alle fermate. La speranza è che entrino presto in servizio.