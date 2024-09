Auto del Comune occupa il posto disabili. Scoppia la polemica

Spesso le auto parcheggiate in posti non adeguati finiscono fotografate e pubblicate sui social, alla mercé dei commenti del popolo virtuale. Ieri la gogna mediatica ha colpito una macchina particolare: sui gruppi di Bagno a Ripoli è postata l’immagine di una vettura lasciata, senza autorizzazione, su un posto per disabili. La particolarità è che sul fianco c’è il simbolo del Comune. È dunque un’auto di servizio, parcheggiata nel posto per disabili dalla sera precedente. Sopra c’è una multa. E i commenti, più o meno arrabbiati, non mancano. Dall’amministrazione hanno subito verificato la questione. L’auto due giorni fa era a disposizione di un dipendente comunale per motivi di lavoro. A causa di un incidente, la vettura si è fermata, ma prima il conducente è riuscito a parcheggiarla nel primo posto più vicino, in quello che – giura – pensava fosse per carico/scarico merci, non per disabili. Ha segnalato il problema, chiesto l’intervento del carro attrezzi, ha lasciato un biglietto con scritto "Guasta" e ieri mattina la vettura è stata rimossa, dopo che la municipale gli aveva già comminato la multa. L’uomo, dicono dal Comune, "si è reso conto di aver sbagliato, ma in totale buona fede ed è rammaricato per quanto accaduto e pagherà lui stesso la contravvenzione".