Piazza Pier Vettori, raid contro le auto in sosta: “Lo abbiamo visto con i nostri occhi”

Firenze, 24 agosto 2024 - Sei auto e due scooter danneggiati nella zona di piazza Pier Vettori in una notte. In pochissimi minuti e sotto gli occhi dei residenti che hanno immediatamente chiamato la polizia. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le una.

Secondo quanto raccontato un uomo, si sarebbe divertito a buttare giù gli specchietti di quattro macchine parcheggiate in via del Ponte Sospeso per poi dirigersi in via Fonderia dove ha scaraventato a terra due scooter, in via Cavallotti e in via Pisana dove a farne le spese i vetri posteriori di due veicoli. "Lo abbiamo visto e abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Quell'uomo sembrava in preda alla follia" racconta una residente vittima per quattro volte di un atto vandalico alla sua macchina.

Lei vive da 54 anni in zona Pier Vettori ma una situazione come quella di oggi non l'ha mai vista: "Non esco di casa da 36 ore, ho paura che possano rispaccarmi l'auto. Abbiamo veramente paura, non circola bella gente". Giancarlo Piacenti, l'edicolante della piazza, non usa giri di parole: "Qualcuno deve fare qualcosa, tanti cittadini stanno pensando di fare le ronde. Non si può più vivere così. In piazza ci dormono e poi gira gente ubriaca. Anche ad aprire la mattina cìè da avere paura".