Autista ’furbetto’: maxi multa da 21mila euro

Maxi multa per un autista irregolare che faceva il “furbetto”, recidivo alla guida senza attivare il cronotachigrafo. In seguito ai controlli della polizia municipale sui bus turistici, assai numerosi in questi giorni di ponte, sono scattate sanzioni per 21 mila euro.

In particolare gli agenti dell’autoreparto, nel corso di un controllo in lungarno della Zecca Vecchia, hanno scoperto che l’autista si era messo al volante ben 25 volte in poco meno di un mese senza attivare il cronotachigrafo, ovvero il dispositivo che registra le ore effettive di lavoro del conducente. Il bus era intestato a una ditta della provincia di Roma. Dalla prima verifica è emerso che l’autista circolava senza la “carta del conducente” inserita nel cronotachigrafo. Con questo escamotage non viene registrato il tempo effettivo di guida rendendo possibile quindi aggirare le limitazioni imposte dalla normativa per quanto riguarda i tempi di lavoro e di riposo per i conducenti professionali. Per la ditta proprietaria del bus sono scattate sanzioni per oltre 21mila euro ed è stata inviata una segnalazione alle autorità competenti (Camera di Commercio e Ispettorato del Lavoro) per ulteriori accertamenti o provvedimenti. Multato anche il conducente con la sospensione della patente e il taglio di 10 punti. Complessivamente la scorsa settimana le pattuglie dell’Autoreparto hanno controllato 21 pullman turistici con ulteriori due sanzioni per mancanza del ticket di ingresso in Ztl e due per sosta irregolare

"Ringrazio la polizia municipale per questa attività mirata che sta dando risultati significativi – dichiara l’assessore alla mobilità e polizia municipale Andrea Giorgio –. Andremo avanti per individuare chi non rispetta le regole sia non pagando il ticket di ingresso in città, truffando i fiorentini, sia sostando abusivamente o in modo selvaggio. Senza dimenticare che questi controlli sono importanti anche per la sicurezza stradale".