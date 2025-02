Auser e Misericordia si autotassano per aiutare i più fragili

Due associazioni uniscono le loro forze per combattere l’emergenza casa, autotassandosi per creare un fondo di inclusione destinato a chi cerca un alloggio. È la storia di Auser Laboratorio Casa e della Misericordia di Campi, che dal 2017 portano avanti il progetto Casa Diletta al Palagio, un condominio solidale all’interno di Villa Il Palagio: un servizio di housing sociale temporanea per chi non può permettersi un affitto. Una volta uscite dalla struttura di accoglienza temporanea, le persone non vengono lasciate sole ma seguite e aiutate.

"Anche quando possono camminare sulle proprie gambe – spiega Gabriele Danesi, presidente di Auser Laboratorio Casa -, continuiamo a sostenerle attraverso un fondo di inclusione creato autotassandoci". Finora l’alleanza ha consentito di attivare 15 percorsi di autonomia, grazie ai 110.000 euro raccolti. "Il progetto di Casa Diletta è garantire ospitalità e assistenza, ma anche creare le basi per l’autonomia abitativa di queste persone" aggiunge Cristiano Biancalani, Provveditore della Misericordia di Campi (nella foto)

Pier Francesco Nesti