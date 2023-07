Attacco antisemita sui social all’assessora Funaro, la condanna di Carrai

Firenze, 6 luglio 2023 - “Come console onorario di Israele esprimo la più dura condanna ed un profondo sentimento di disgusto. Solo un deficiente accecato dall’odio nel senso etimologico della parola (deficere - mancante - non sufficientemente preparato) potrebbe scrivere tali parole di rabbia”, è quanto ha detto Marco Carrai a proposito dell'attacco antisemita all'assessora Sara Funaro in un post su Instagram pubblicato sul profilo di una persona che dichiara nelle informazioni social di essere residente a Firenze. “Mi auguro - ha proseguito il console onorario - che tutte le forze politiche condannino senza se e senza ma questo attacco all’assessora, al popolo ebraico e a Israele. E che le forze di pubblica sicurezza individuino il sedicente personaggio perseguendolo per incitamento all’odio razziale. Personalmente come console di Israele denuncerò questo atto alle autorità di pubblica sicurezza”.